Universidad de Chile sufrió una dura derrota 1-0 ante Universidad Católica en el Clásico Universitario. La escuadra laica no pudo en su comentada visita al archirrival en el Claro Arena.

Ante ello, el conjunto azul se ubicó en el quinto puesto de la tabla de posiciones, quedando -por el momento- fuera de zona de clasificación a Copa Libertadores. Ello colmó la paciencia de Cristián Caamaño.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el comunicador cuestionó lo hecho por Gustavo Álvarez en el segundo semestre. Avizora un complejo panorama para el cierre de la temporada 2025.

“Ya no depende de sí misma la U, depende de que otros equipos le vayan dando una mano en esta lucha por el Chile 2. No sé qué va a pensar la dirigencia de la U, no sé qué es lo que él va a definir a fin de año“, reflexionó.

“Pero lo de la U en este campeonato ha sido una absoluta farra, independiente de esta posibilidad de estar peleando en la (Copa) Sudamericana, la segunda rueda de la U ha sido muy mala y negativa”, agregó.

Gustavo Álvarez recibió críticas tras la caída de Universidad de Chile ante la UC. (Imagen: Photosport)

La crítica a Gustavo Álvarez en Universidad de Chile

Finalmente, el comunicador reiteró sus dudas sobre la continuidad del estratega azul. Para él, hay una importante culpa del director técnico en este declive del plantel en el certamen local.

“Ahí hay responsabilidad de los jugadores, pero también del entrenador. Entregó muchas licencias, permitió cierto relajo y hoy está sintiendo todos esos puntos que perdió a comienzos de la segunda rueda”, cerró.