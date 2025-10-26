Universidad de Chile decepcionó en su visita a Universidad Católica por la Liga de Primera 2025. El conjunto laico cayó 1-0 en el Claro Arena y se alejó de la cima de la tabla de posiciones.

Ante ello, Romai Ugarte estalló. En conversación con BOLAVIP Chile, el periodista cuestionó duramente a tres jugadores azules: no les perdonó nada tras la derrota ante los precordilleranos.

Los primeros dos mencionados: Nicolás Fernández y Antonio Díaz. Ambos tenían una opción de oro en el equipo titular, pero no estuvieron a la altura del compromiso en Las Condes.

“La U tiene que tener también en la reserva jugadores que den la talla, los laterales de la U son una lágrima. Los dos laterales no pueden jugar. Centros malos, no marcan. Cero”, comenzó señalando el comunicador.

En dicha línea, agregó: “Muy pobres, no marcan la diferencia, ellos no pueden seguir. Son jugadores que cuando tienen su oportunidad para jugar, ningún centro bueno, todos al arquero”.

Nicolás Fernández fue uno de los criticados por Romai Ugarte. El lateral derecho de Universidad de Chile decepcionó. (Imagen: Photosport)

Ironizó con una figura de Universidad de Chile

Finalmente, el periodista repasó a Leandro Fernández. Si bien le tiene más fe al delantero argentino, advirtió que está en la cuerda floja y se ha esperado en demasía por la recuperación de su nivel.

“Todavía le queda tarea al profesor (Gustavo) Álvarez, que dijo que lo quería recuperar antes que terminase el año. No sé cómo lo va a recuperar, yo creo que está en terapia intensiva“, concluyó.