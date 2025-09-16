Universidad de Chile y Alianza Lima volverán a cruzarse en un torneo internacional, esta vez por los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.

El duelo despierta recuerdos fuertes en ambos países, especialmente por lo ocurrido en la Copa Libertadores 2010, donde el Romántico Viajero eliminó de manera dramática a los blanquiazules en octavos de final.

Aquella serie es recordada por el agónico triunfo azul en Santiago, con el recordado gol de Felipe Seymour a los 91 minutos que selló la clasificación, pero que no estuvo exenta de polémica, debido a que el juez de línea la anuló en primera instancia, sin embargo, el árbitro central rectificó, sellando así la clasificación a cuartos de final.

José Carlos Fernández, el Zlatan Peruano, habla sobre el choque ante la U

A 15 años de ese episodio, la herida parece no cerrar del todo en el país vecino. Así lo dejó claro un referente de los Íntimos, José Carlos Fernández, que volvió a tocar el tema en la previa de este nuevo choque internacional.

“Fue raro que el juez de línea marque el gol y el árbitro vaya y lo convalide, eso nunca se vio. En otros casos, el árbitro anula un gol y el juez de línea lo corrige porque tiene una mejor posición, pero acá fue lo contrario”, comenzó diciendo el apodado “Zlatan Peruano” a TV Perú Deportes.

Los jugadores de la U celebrando su paso a cuartos de final de la Copa Libertadores 2010 | FOTO: Archivo

“Venganza es una palabra muy fuerte para mí, pero sí sería lindo cobrarnos la revancha tras esa eliminación injusta. Será un partido lindo para ir a verlo. No tengo ninguna duda que la gente lo vivirá a mil, sobre todo con este condimento que vuelve a nacer desde ese partido que todos los aliancistas estamos recordando”, finalizó el exfutbolista.

Cuándo se juega por Copa Sudamericana

El duelo entre azules y limeños, válido por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana, se jugará este jueves 18 de septiembre. Será desde las 21:30 horas de Chile en el Estadio Alejandro Villanueva.