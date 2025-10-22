Universidad de Chile empieza a ultimar detalles para lo que será su primer partido dentro de la fase de semifinales en la Copa Sudamericana ante Lanús de Argentina, en la que espera poder dar el primer gran paso en busqueda de conseguir el boleto a la final.

Previo a este duelo, el periodista Cristian Caamaño comentó en el programa ‘F360’ de ESPN de lo que sería la decisión de Gustavo Álvarez de alinear a Nicolás Guerra por sobre Lucas di Yorio en el ataque de la Universidad de Chile, determinación que encuentra muy extraña.

“Raro, es raro (que sea suplente) que un jugador que viene haciendo todos los goles, como Di Yorio, que juega preferentemente como hombre en punta y muchas veces solo, a diferencia de Guerra, que puede ser un mediapunta, más un complemento que nueve de área”, parte señalando Caamaño.

Siguiendo en dicha línea, el comunicador agrega “ha tenido partidos donde Guerra ha podido jugar en esa posición, fue el que sostuvo las dos llaves ante Alianza Lima, en esa zona de la cancha. Son características, ya después son decisiones de Álvarez y se le cuestionará o no, dependiendo como le termine yendo”.

Caamaño pide titularidad para Di Yorio en la U

Ante esta posible decisión del DT azul, el periodista no ve con buenos ojos una suplencia para Lucas Di Yorio, ya que encuentra que hoy en día es el mejor delantero que tiene la Universidad de Chile y el que llega más encendido a comparación de los demás.

Di Yorio sería suplente ante Lanús | Foto: Photosport

“A priori, si la U encontró gol en el último tiempo fue con Di Yorio, entre los delanteros, no veo porque sacarlo en el momento en el que está quizás más dulce en la temporada, hay cosas que ve Álvarez”, remarcó.

Finalmente, Caamaño sigue encontrando muy extraño la no titularidad de Lucas Di Yorio, considerando que el mismo Álvarez lo apuró en su recuperación para estar en esta recta final de la temporada y para este partido tan trascendental para la U, no tenga como titular a su goleador.

“Incluso lo apuró después de su operación, lo hizo jugar un rato en Coquimbo contra Alianza Lima, cuando no llevaba ni tres semanas operado, por eso digo, que Di Yorio que ha hecho tantos sacrificios y Álvarez lo ha apurado en otras circunstancias, en un partido donde está diez puntos, viene de hacer goles, lo termina sentando en la banca, a mí me llamaría la atención, sabiendo que es el goleador del equipo”, cerró.