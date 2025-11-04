Universidad de Chile se alista para cerrar la temporada y entrar de lleno en el mercado de fichajes. El cuadro azul tendrá que definir salidas de jugadores y, a su vez, incorporar nuevas piezas.

Ante tal panorama, Cristián Castañeda se la jugó en conversación con BOLAVIP Chile. El histórico del club tiene claro en que posición debe llegar el primer refuerzo para la siguiente campaña.

Para el mítico lateral derecho, la escuadra universitaria tiene que contratar un delantero, pero con características particulares. ¿Cuáles? El mundialista explicó qué quiere para 2026.

“¿Cuántas veces he dicho qué es lo que le falta a la U? Uno no quiere matar generalmente, nunca quiere hablar mal de los jugadores, ni mucho menos, pero creo que la U necesita un jugador nuevo“, señaló.

En dicha línea, el retirado crack agregó: “Un delantero que, más allá de que sea el goleador, que haga jugar a los compañeros. Un armador, un tipo de otras características, creo yo. Es ahí”.

Cristián Castañeda quiere un nuevo delantero para Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

¿Qué delantero mira Universidad de Chile?

Cabe destacar que por el momento, los azules siguen minuciosamente el futuro de Felipe Mora (Portland Timbers) y Maximiliano Gutiérrez (Huachipato). Son los dos atacantes que están en la mira de la directiva.

El primer mencionado termina contrato con su equipo –aún no responde a la oferta de renovación– y el segundo tiene vínculo vigente con los sureños hasta diciembre de 2027.

En resumen: