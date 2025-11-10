Universidad de Chile vive un momento clave en la recta final de la Liga de Primera 2025, peleando palmo a palmo con Universidad Católica y O’Higgins por quedarse con el cupo de Chile 2.

En los últimos dos encuentros, el Romántico Viajero ha mostrado una evolución bajo la dirección de Gustavo Álvarez, quien ha logrado darle al plantel un estilo de juego definido y competitivo.

Los Azules vienen de derrotar por 4 a 3 a Deportes Limache en un luchado encuentro en el Estadio Santa Laura-SEK, recinto que recibió más de 14 mil hinchas y contó con la presencia de un viejo conocido: Cristián “La Nona” Muñoz, exfutbolista azul.

La Nona vio in situ el triunfo azul por la Liga de Primera Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

La Nona Muñoz revela lo que le ha dado Álvarez a la U

El DT que supo sacar campeón a Universidad de Concepción de la Primera B no se quiso perder este duelo y, en conversación con Bolavip Chile, elogió el trabajo de Álvarez al mando del Chuncho.

“Extraordinario. El profe Gustavo Álvarez le ha dado una identidad al club y tiene una forma muy clara de jugar, lo que le ha permitido ser muy competitivo en los torneos. Llegar a la semis de la Sudamericana es muy meritorio y podría haber pasado a la final si no hubiese sido por las situaciones que se presentaron”, indicó Muñoz.

“La U juega bien y tiene un estilo muy marcado y desde que llegó ha tenido un cambio muy grande la U así que extraordinario”, finalizó.

En síntesis