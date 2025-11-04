Universidad de Chile es un objetivo a largo plazo para Cristián Muñoz. Tras coronarse campeón con Universidad de Concepción, el entrenador sueña en grande: quiere dirigir al club en el que debutó como jugador.

Así lo manifestó “La Nona” en conversación con BOLAVIP Chile. Luego de alzar el trofeo de Primera B, el DT respondió al llamado y a la consulta del millón: ¿Se ve como DT de los azules?

Sabe que el camino para lograr dicha misión será complejo, por lo que prefiere enfocarse en lo inmediato. Concluyó su contrato con el elenco penquista y durante estos días trabaja en su eventual continuidad.

“Tenemos que seguir trabajando. El foco está en seguir creciendo, seguir adquiriendo experiencia, estos son equipos más grandes y cualquiera sueña con dirigir uno“, comentó.

Luego, el entrenador sensación del ascenso agregó: “Esta carrera no es fácil, es compleja, de resultados, entonces hay que seguir afianzándose en la forma y en la idea que uno tiene de hacer jugar a los equipos“.

Cristián Muñoz mantiene mesura sobre su deseo: dirigir a Universidad de Chile. (Imagen: Photosport)

Universidad de Chile: un proyecto a futuro

A pesar de que en un principio se mostró escueto frente a la opción de referirse a los azules, terminó confesándolo: espera retornar a casa. ¿Por qué no ilusionarse con ser campeón como jugador y como DT con los azules?

“Así que el tiempo dirá lo que uno va proyectando y entendiendo también que esto es fútbol y esto es también de resultados (…) Algún día, algún día“, cerró el estratega de 42 años.

