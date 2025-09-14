Universidad de Chile consiguió un gran triunfo en esta jornada dentro de la Supercopa del fútbol chileno, en la que los ‘Azules’ lograron imponerse por 3-0 ante Colo Colo en el Estadio Santa Laura.

El ‘Romántico Viajero’ tuvo una gran actuación para este partido, en el que los dirigidos por Gustavo Álvarez dominaron este duelo de principio a fin, el que les permitió gritar campeón.

Ahora, el conjunto ‘Laico’ deberá dar vuelta la página y tendrá que enfocarse en lo que será su duelo ante Alianza Lima, la fase por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

Universidad de Chile buscará dar el gran golpe en esta serie, en la que los ‘Azules’ trabajarán con todo para llegar de buena forma a este primer duelo de la llave ante el conjunto de los ‘Íntimos’.

La U venció a Colo Colo en la Supercopa | Foto: Photosport

¿Cuándo es el duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile por la Copa Sudamericana?

El duelo entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputará el jueves 18 de septiembre a las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva de Lima.