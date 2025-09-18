Universidad de Chile tuvo un tenso primer tiempo en su visita a Alianza Lima por Copa Sudamericana. El cuadro azul sufrió con la intensidad del elenco local y tuvo que aguantar el marcador en el Estadio Alejandro Villanueva.

Ello, generó las críticas de los hinchas laicos, que no pudieron viajar hasta la capital peruana debido a la sanción CONMEBOL vigente. ¿Cuál fue el blanco de críticas?

Los fanáticos azules coincidieron en el bajo nivel de Marcelo Díaz en el primer tiempo. Para ellos, el capitán del equipo no estuvo a la altura de la exigencia en los 45 minutos iniciales.

“Yo entiendo que le da la salida clara al equipo, pero en defensa es uno menos, hermano” y “no quita, no entrega, no habilita, es jugar con 10” fueron parte de los comentarios a través de X (antiguo Twitter).

Cabe destacar que el mediocampista volvió a ser estelar en Universidad de Chile tras vencer a Colo Colo en la Supercopa. Fue ratificado ante la ausencia de Israel Poblete.

Marcelo Díaz fue criticado en el primer tiempo entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

Los comentarios contra Marcelo Díaz en Universidad de Chile