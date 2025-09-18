La visita de Universidad de Chile a Alianza Lima por Copa Sudamericana fue más que hostil. A pesar de que los azules no contaron con hinchas en el duelo, los periodistas nacionales sufrieron con la violencia en la capital peruana.

Así lo demostró Daniela Alegría en los micrófonos de La Magia Azul. La comunicadora vivió una insólita situación al interior del Estadio Alejandro Villanueva.

Según relató, un grupo de barristas del conjunto limeño se le acercó a ella y a otros cuatro colegas en la previa del compromiso. ¿Qué hicieron? Los agredieron psicológicamente y casi físicamente.

“Estábamos haciendo la fila y de la nada se acercan cuatro o cinco tipos de la barra de Alianza a encararnos, casi con golpes. Nos dijeron ‘¿qué hacen aquí? Ustedes son chilenos, les vamos a quitar sus cosas'”, comenzó señalando.

“Estaban en un sector no autorizado, la gente de prensa de Alianza no hizo nada. Tuvo que llamar a la policía el oficial de la CONMEBOL, porque la barra no nos quería dejar entrar“, agregó.

En dicha línea, sobre los motivos de la agresión, la periodista partidaria de los azules comentó: “Solo porque éramos chilenos y porque vieron fotos nuestras en redes sociales con ropa de la U“.

Los periodistas nacionales sufrieron con la visita de Universidad de Chile a Alianza Lima. (Créditos: Comunicaciones UCH)

La amenaza de la barra peruana contra los periodistas partidarios de Universidad de Chile

Finalmente, Daniela Alegría expresó su temor frente a lo que pudiera ocurrir al finalizar el encuentro en el recinto rival. Los hinchas limeños les aseguraron que tienen planificado ir en búsqueda de ellos.

“No sé qué va a pasar a la salida, los hinchas nos amenazaron que nos van a esperar afuera“, cerró.

Cabe destacar que tras estos hechos, Universidad de Chile le pidió a los periodistas mencionados no moverse de los pupitres de prensa por motivos de seguridad.