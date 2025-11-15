Universidad de Chile tiene que decidir el futuro de una larga lista de futbolistas que vuelven de préstamo a fines de 2025. Son 14 figuras que deben resolver su situación con el conjunto laico, incluyendo a Luciano Pons.

A principio de año, el delantero dejó La Cisterna y se instaló en Colombia, convirtiéndose en crack de Atlético Bucaramanga. Tras un irregular paso por los azules, encontró su mejor versión en dichas latitudes.

Sin embargo, ahora tiene que dilucidar que hará al término de temporada. A pesar de que tiene vínculo vigente con el cuadro universitario, es un hecho que no retornará al plantel profesional.

¿Qué pasará con él? Está por verse, pero según detalló el periodista Pipe Sierra vía Kick, el jugador de 35 años tiene clara su postura. Es más, se la hizo saber a la institución dueña de su pase.

“Luciano Pons quiere seguir en Atlético Bucaramanga. Sí, de hecho yo sé que le dijo a Universidad de Chile que él quiere quedarse en Atlético Bucaramanga y que acepten la oferta“, comentó.

¿Qué hará Universidad de Chile con Luciano Pons?

A la par de revelar dicha oferta por el goleador trasandino, el comunicador aseguró que los azules tienen otra propuesta sobre la mesa por sus servicios. Eso sí, jugó al misterio: no entregó el nombre del club.

“Las diferencias siguen, pero los diálogos continúan y mientras tanto se metió un equipo del fútbol colombiano e hizo una oferta“, cerró sobre el atacante perteneciente a Universidad de Chile.

