Universidad de Chile ha tenido un sinfín de formados en su cantera que no han logrado destacar en el primer equipo. Uno de ellos, amargó a Colo Colo tras vencerlo de la mano con Deportes Puerto Montt.

En el amistoso de este miércoles 8 de octubre en el Estadio Chinquihue, el conjunto del sur del país derrotó 2-1 a los albos. En el equipo que triunfó, se encuentra Giovanni Bustos.

Para su alegría, le convirtió al archirrival de su adolescencia. En el minuto 67 del compromiso, aprovechó un garrafal error de la defensa rival y remató desde fuera del área para decretar el empate transitorio.

Lo festejó con todo y seguramente se acordó de su estadía en Universidad de Chile. Cómo no: fue el club que le otorgó la posibilidad de debutar en el profesionalismo.

El 26 de mayo de 2018, ingresó en la victoria 1-0 ante Huachipato en Talcahuano. Un viejo conocido lo hizo estrenarse: Esteban Valencia lo mandó a la cancha en el 87′ del encuentro.

El DT lo conocía desde las series inferiores y lo marcó de por vida. Sin embargo, tras dicha oportunidad, Giovanni Bustos no sumó más participación en el plantel. Ahí, comenzó su declive.

Giovanni Bustos debutó en Universidad de Chile en 2018. Fue su único partido en el club.

La carrera del formado en Universidad de Chile

Tras salir de los azules en la temporada 2019, el extremo derecho de 25 años pasó por Coquimbo Unido, Lautaro de Buin, Provincial Ovalle y actualmente milita en las filas de Deportes Puerto Montt. Una carrera llena de irregularidad.