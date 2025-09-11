Universidad de Chile tiene una cicatriz en su historia: la brutal agresión contra sus hinchas en Buenos Aires. El pasado 20 de agosto, los fanáticos azules vivieron una pesadilla ante Independiente de Avellaneda.

Uno de los seguidores del cuadro laico que estuvo en el Estadio Libertadores de América fue Gonzalo Alfaro. Para su mala fortuna, lamentó la barbarie de la barra brava rival.

Además de recibir una golpiza, cayó al vacío y provocó noticia que fue tendencia a nivel mundial. Sufrió una fractura de cráneo que lo tuvo luchando entre la vida y la muerte por largo tiempo.

Sin embargo, contra cualquier pronóstico, se recuperó y alegró a todos los hinchas de Universidad de Chile. Tras días de espera, fue el último fanático azul que recibió el alta en la capital trasandina.

Ante ello, emprendió rumbo a Santiago junto a su padre para comenzar a dejar atrás dicho episodio para el olvido, que seguramente quedará presente para siempre en su memoria.

No solamente por lo sufrido, sino que también por el apoyo recibido. Además de los cientos de mensajes de ánimo que recibió, sus propios ídolos lo acompañaron en la mesa de su casa.

Gonzalo Alfaro no olvidará nunca la noche del 20 de agosto de 2025: el hincha de Universidad de Chile estuvo al borde de la muerte.

Los ídolos de Universidad de Chile apoyan a Gonzalo Alfaro

Durante este jueves, el hincha azul recibió la visita de algunas leyendas del club de sus amores, tales como Sergio Bernabé Vargas, José Rojas, Horacio Rivas y Mauricio Aros llegaron a su domicilio.

Una muestra de camaradería que le sacó más de una sonrisa y, que seguramente, apreciará por el resto de sus días. La pesadilla ya quedó atrás, ahora le toca seguir disfrutando de la vida en azul.