La Supercopa entre Colo Colo (ganador del último Campeonato Nacional) y Universidad de Chile (campeón de la Copa Chile) sigue generando opiniones cruzadas en el fútbol chileno.

La incertidumbre sobre la realización del partido mantiene en vilo a hinchas y protagonistas, ya que mientras la dirigencia de Azul Azul mostró reparos frente a la organización, los jugadores y el cuerpo técnico del Cacique se preparan con la expectativa de disputar el duelo.

El Romántico Viajero llega a esta instancia tras semanas sin competencia oficial, un escenario que preocupa a los simpatizantes, ante la cercanía del partido con Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El partido entre Alianza Lima y la U está pactado para el 18 de septiembre | FOTO: Javier Vergara/Photosport

El consejo de Patricio Yáñez a la U por la Supercopa contra Colo Colo

En este contexto, Patricio Yáñez, histórico exseleccionado chileno y comentarista deportivo, entregó un consejo directo a la U, apuntando a la importancia de enfrentar al cuadro Popular.

“Independiente de cualquier situación, es contraproducente y muy malo que la U no juegue ante Colo Colo por la gran cantidad de días que lleva sin competir”, señaló Yáñez en Radio Agricultura.

“Yo me imagino que Álvarez y los jugadores no están alineados con Azul Azul porque hay una necesidad creo yo que sea muy conveniente que la U disputara un partido y recuperara el nervio de la competición. Por experiencia lo digo”, concluyó.

¿Cuándo y a qué hora es el Supercopa?

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile está programada para este domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.