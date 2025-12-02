Universidad de Chile vive horas de mucha tensión tras lo que fueron los dichos de Gustavo Álvarez, quien indicó en conferencia de prensa que no seguiría al mando de los ‘Azules’ para el 2026, siendo un baldazo de agua fría para la dirigencia.

Sobre esto, desde el Centro Deportivo Azul ya se comienzan a mover en lo que sería la búsqueda de un nuevo entrenador de cara a la próxima temprorada, en donde varios nombres ya han comenzado a asomar como opción.

En las últimas horas, un importante nombre fue el que comenzó a tomar mucha fuerza para poder ser opción en la banca de la Universidad de Chile, en la que este candidato hoy en día se encuentra en el fútbol argentino.

Se trata del estratega argentino, Nicolás Diez, quien hoy en día es el DT de Argentinos Juniors, club con el que acaba de quedar elimiando del torneo argentino en los cuartos de final a manos de Boca Juniors.

Diez es una opción en la U | Foto: Getty Images

Esta información la dio a conocer el periodista Nicolás Cortés en su cuenta de ‘X’, en la que indicó que el hoy estratega de Argentinos Juniors aparece como opción a la banca azul.

“Un nombre que surge como opción para dirigir a Universidad de Chile es Nicolás Diez, ex O’Higgins y ex ayudante de Sebastián Beccacece en la U. Hoy dirige en Argentinos Juniors. Veremos si avanza o queda solo como rumor”, parte señalando Diez.

Nicolás Diez ya ha formado parte de la Universidad de Chile en lo que fue la estancia como entrenador de Sebastián Beccacece, en la que fue ayudante técnico del hoy estratega de la Selección de Ecuador.

En la U sin duda que analizarán muy bien la opción del director técnico del ‘Bicho’, quien tiene contrato con dicho club hasta finales del 2027.

