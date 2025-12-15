Universidad de Chile ya comienza a planificar lo que será su temporada 2026, en el que los ‘Azules’ esperan poder aprovechar de buena forma este mercado de pases para conformar un competitivo plantel pensando en sus próximos desafíos.

Dentro de lo que es esta ventana de transferencias, ya hay varios nombres que han sido vinculados para reforzar al ‘Romántico Viajero’, en donde en los últimos días apareció en el camino la opción del defensor nacional, Igor Lichnovsky.

Desde México se ha señalado que el jugador no estaría considerado para lo que sería la próxima temporada del América, por lo que estaría viendo opciones para su futuro, en donde la Universidad de Chile aparece como uno de sus posibles destinos.

Si bien en la mesa no hay ninguna oferta sobre el jugador por parte del club, en las últimas horas una importante guiño fue el que realizó el defensor nacional, el que ilusiona al hincha azul.

Lichnovsky ilusiona en la U | Foto: Photosport

El guiño de Lichnovsky a la U

En las últimas horas, Igor Lichnovsky subió a sus historias de Instagram un video en el que sale realizando un entrenamiento, preparando lo que será la próxima temporada.

Pero esto no es todo, ya que lo que más llamó la atención de este video es que el jugador nacional aparecía realizado estos trabajos con la camiseta de la Universidad de Chile, justo cuando en estos últimos días volvió a ser vinculado con su posible retorno al club.

Esta situación rápidamente fue captada por los fanáticos en las redes, quienes reaccionaron de buena forma a este ‘guiño’, en la que expresaron su deseo de que Lichnovsky vuelva a vestirse de azul.

Las próximas semanas sin duda que serán importantes pensando en lo que puede ser el futuro de Igor Lichnovsky, en la que se verá si tendrá su anhelado retorno a la U o seguirá su carrera en el exterior.

VIDEO: Lichnovsky y su guiño a la U