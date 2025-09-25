El atacante argentino, Luciano Pons vive hoy en día de un gran presente en el fútbol colombiano vistiendo la camiseta del Atlético Bucaramanga, en la que se ha alzado como el gran goleador de su equipo.

Su gran momento que vive hoy en día en el fútbol colombiano es seguido de muy cerca por parte de la Universidad de Chile, club que posee el pase del goleador argentino y todo esto por una importante razón.

La gran temporada goleadora que ha llevado Pons desde su llegada al Atlético Bucaramanga en este 2025, ha hecho que el club ‘Leopardo’ intente hacer un gran movimiento por el atacante de 35 años.

Bucaramanga se acerca a la U para comprar a Pons

Los 19 goles que ha marcado en este 2025, han hecho que Atlético Bucaramanga busque romper el chanchito por los goles de Luciano Pons y se acercaría a la Universidad de Chile para ejecutar su opción de compra a final de temporada.

Pons vive un gran momento en Colombia | Foto: Photosport

Así lo informó en las últimas horas el periodista argentino Mariano Olsen en su cuenta de ‘X’, quien indicó que el conjunto colombiano ya se empieza a mover en sus negociaciones con la U para adquirir por completo la carta del atacante que pertence a la U.

“El Atlético Bucaramanga avanza en la negociación con Universidad de Chile para adquirir la ficha de Luciano Pons, a préstamo hasta el 31/12 “Estamos en el camino de una posible compra” me dicen.”, declaró.

Cabe destacar, que Luciano Pons está a préstamo en el conjunto colombiano hasta finales de esta temporada y el equipo ‘Leopardo’ tiene la gran prioridad para una posible opción de compra, la que estarían muy cercanos a poder ejecutar con la Universidad de Chile.