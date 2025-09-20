Universidad de Chile tomó una importante decisión en el último mercado de fichajes. Ante la acumulación de delanteros en el plantel, la directiva azul decidió enviar a préstamo a un relegado jugador.

Su rendimiento en los laicos no llenó el paladar de los hinchas ni del cuerpo técnico, por lo que terminó saliendo cedido hasta fines de 2025. ¿De quién hablamos? De Luciano Pons.

Tras su paso por el conjunto azul, arribó a Atlético Bucaramanga y está logrando frutos: en este momento es el goleador de la Primera División de Colombia (Liga DIMAYOR II). Acumula siete tantos en 11 partidos.

El último gol lo anotó en la victoria 2-0 ante Deportes Lima, lo que lo llenó de alegría. Tras el compromiso, lanzó: “Contento por seguir liderando la tabla de goleadores“.

“Uno quería volver al gol, porque sabía que no le venía tocando convertir. No se me estaba dando, por lo mismo de la ansiedad. La ayuda del psicólogo y de la familia es muy importante“, agregó.

Luciano Pons es el actual goleador de la Primera División de Colombia. Pertenece a Universidad de Chile.

La confianza de Luciano Pons tras salir de Universidad de Chile

Finalmente, el atacante argentino de 35 años manifestó su ilusión para los próximos desafíos del club que representa. Actualmente, marcha primero y se estaría clasificando a los cuadrangulares finales.

“Sabía que en cualquier momento iba a volver al gol. Tratar de no perder esa confianza y esa me la da el equipo día a día, el cuerpo técnico, la gente y los dirigentes. Eso es muy importante“, reflexionó.

“(A los hinchas) Decirles que nos sigan apoyando, que soñemos juntos para poder ponerle la segunda estrella a este escudo tan hermoso“, concluyó.