Universidad de Chile está focalizada al cien en Alianza Lima. El conjunto azul emprendió rumbo hacia Perú para su duelo por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana.

En la antesala de dicho encuentro de este jueves 18 de septiembre, un crack del elenco laico hizo un potente llamado. ¿Hacia quién? Matías Zaldivia advirtió al juez del compromiso.

El defensor de los azules conversó con la prensa antes de embarcarse y fue consultado sobre eventuales represalias de la CONMEBOL. ¿Por qué? Por los hechos de violencia ante Independiente de Avellaneda.

Ante ello, el zaguero central de 34 años fue tajante: prefiere pensar que no pasará nada extraño en la capital peruana. Confía en que los jueces tendrán un comportamiento a la altura del desafío.

“No, porque los fallos arbitrales están a la vista de todos“, lanzó el referente de Universidad de Chile en el Aeropuerto Internacional de Santiago.

De esta manera, los azules confirman su seguridad sobre el desempeño de Ramón Abatti y sus asistentes. El réferi brasileño de 35 años tendrá los ojos de un continente entero sobre él.

Universidad de Chile confía en el arbitraje de la ida entre Universidad de Chile y Alianza Lima. (Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile contra Alianza Lima

El partido entre los azules y los limeños, válido por la ida de los cuartos de final de Copa Sudamericana, se jugará este jueves 18 de septiembre. Se disputará desde las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.