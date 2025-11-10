La lucha por el Chile 2 a la próxima edición de la Copa Libertadores de América está al rojo vivo, donde son tres equipos los principales candidatos a quedarse con el cupo: Universidad Católica, O’Higgins de Rancagua y Universidad de Chile.

Son precisamente los últimos dos los que se tendrán que ver las caras la próxima semana en el Estadio El Teniente de Rancagua, donde la dirigencia celeste habría tomado una drástica decisión respecto a la organización del compromiso.

Quieren hacer sentir visita a la U en Rancagua. | Foto: Photosport

Si bien en un principio se pensaba que se podría contar con hinchas de Universidad de Chile en las tribunas, según informa El Mercurio eso finalmente no sucederá y la directiva celeste optará solo por público local para ahorrarse problemas.

De esta manera, en O’Higgins pretenden que el Estadio El Teniente sea una verdadera caldera para el cuadro universitario, que seguramente sentirá la presión de jugar con más de 10 mil hinchas en contra la próxima semana.

Ahora, solo queda esperar la oficialización de la organización del compromiso para ver si finalmente podrán decir presente los hinchas azules en Rancagua o si definitivamente se jugará solo con público celeste en las gradas.

En síntesis

O’Higgins y Universidad de Chile se enfrentarán la próxima semana en el Estadio El Teniente.

Dirigencia celeste decidió que el partido en Rancagua tendrá solo público local, según El Mercurio.

El partido busca el cupo Chile 2 para la próxima Copa Libertadores de América.