Diego Rivarola detecta el gran pecado de Universidad de Chile en el torneo: “Ese es el mayor problema”

El histórico ex goleador de los azules le da el palo al gato y detecta el gran problema que tiene la U de Fernando Gago.

Universidad de Chile desaprovechó una gran oportunidad de trepar posiciones en la Liga de Primera el domingo pasado, toda vez que el cuadro azul cayó por la cuenta mínima ante Cobresal en el norte del país.

El equipo dirigido por Fernando Gago no aprovechó las oportunidades que tuvo para anotar y lo terminó pagando caro, ya que Steffan Pino anotó un golazo en la recta final del encuentro que terminó siendo irremontable para el Romántico Viajero.

Uno que le dio el palo al gato con su análisis fue Diego Rivarola, quien en F90 de ESPN Chile dijo que “La U hace un mal partido en líneas generales. Esta U no termine definiendo los partidos y es uno de los problemas principales que tiene el equipo”.

La U se devolvió con las manos vacías del norte. | Foto: Photosport

“Cuando hace un gol lo termina ganando porque desde lo futbolístico hay intenciones, en algunos en mayor medida y en otros no, pero no jugó tan bien”, complementó sobre las fallas azules en El Salvador.

En el cierre, el ex goleador de la U dice que “Termina no jugando mal y no ganando los puntos porque no puede definir. No hace los goles, no termina las jugadas bien y ese es el gran problema que tiene Universidad de Chile”.

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Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Universidad de Chile marcha en el octavo lugar de la Liga de Primera con 17 puntos, muy lejos de los 27 que ostenta Colo Colo, el único líder que tiene la competición.

En síntesis

Universidad de Chile perdió 1-0 ante Cobresal con un gol de Steffan Pino.

El exfutbolista Diego Rivarola criticó la falta de finiquito y efectividad de la U.

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