Claudio Bravo se une a Johnny Herrera y critica a Gabriel Castellón en caída de la U: “Tenía que…”

El histórico ex portero de la Selección Chilena cuestionó al arquero de la U en la dolorosa caída azul ante Cobresal en el norte.

Universidad de Chile sigue masticando la derrota sufrida ante Cobresal el domingo pasado, donde el equipo dirigido por Fernando Gago hizo un partido para el olvido y se tuvo que devolver a Santiago con las manos vacías.

En el post partido, Johnny Herrera aseguró que Gabriel Castellón pudo haber hecho algo más en el gol de Steffan Pino y lo responsabilizó de la derrota. Ahora, el mítico Claudio Bravo se sumó a Herrera y repasó a Castellón.

En ESPN Chile, el histórico ex portero de la Selección Chilena dijo que “No culpa, pero sí es tu responsabilidad de intentar que el balón no entre por ahí. Armar la barrera para que el balón pase por arriba”, dijo.

La U cayó en el norte. | Foto: Photosport

Sin pelos en la lengua, Claudio Bravo cree que Gabriel Castellón tuvo responsabilidad en la caída de Universidad de Chile: “Si va directo ahí, tienes cierto grado de responsabilidad. Es un tiro muy lejano”.

“Uno sabe que en El Salvador y en Calama te van a tirar de todos lados. Ese espacio que deja invita a que le pateen ahí, tenía que cubrir ese lado”, complementó sobre las culpas del portero en el gol de Pino.

Publicidad

Ahora, Universidad de Chile tendrá varios días para repasar sus errores y preparar su próximo compromiso, el cual será el sábado 30 de mayo ante Deportes Concepción por la Fecha 14 de la Liga de Primera 2026.

En síntesis

Universidad de Chile perdió ante Cobresal con un gol del delantero Steffan Pino.

Claudio Bravo responsabilizó al portero Gabriel Castellón por el gol sufrido de tiro lejano.

Publicidad