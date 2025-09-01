Un día después de la derrota de Universidad de Chile ante Colo Colo en el Superclásico del fútbol chileno, Diego Rivarola mantuvo su postura y lanzó duras críticas al arbitraje de Cristián Garay.

Los azules sufrieron la temprana expulsión de Franco Calderón tras una fuerte infracción contra Vicente Pizarro. Sin embargo, el juez no tuvo el mismo criterio con un codazo de Javier Correa contra Matías Zaldivia: el delantero argentino del Cacique sólo recibió tarjeta amarilla.

Rivarola enfurecido contra el arbitraje de Cristián Garay en el Superclásico (Photosport).

Ante el dispar criterio arbitral, Rivarola nuevamente apuntó sus dardos contra el arbitraje: “La cosa que al hincha de la U más le enoja es la facilidad que tiene para sacar la roja. Es impresionante la rapidez que sacó la roja, o sea, y en el otro (foul) ni siquiera nos llama el VAR. Entonces, esas cosas son las que nunca he entendido”, lanzó Gokú en ESPN F90.

En su argumento, el ídolo azul expuso que “todos los partidos son distintos, los matices son distintos, y a lo mejor algunos podemos tener cierto acuerdo, otros no. Otros lo ven desde el más hinchismo. Seguramente muchos pensarán que yo lo estoy poniendo por sobre mi fanatismo, por sobre la realidad… pero yo siento que en esa cancha siempre ha pasado lo mismo”.

“Soy uno de los pocos en esta mesa que ha usado la camiseta de la U en el Monumental. Ese sentir a mí no me lo van a cambiar… por más que digan lo que digan, a mí no me lo van a cambiar. Después cada uno tendrá sus razones y sus cuestiones y las puedo entender. Yo las viví como jugador también, a mí nadie me las cuenta”, remató.