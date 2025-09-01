Pese a que el Superclásico terminó hace cerca de 24 horas, la derrota de la U ante Colo Colo sigue sacando ronchas en el mundo azul, esta vez, no por el arbitraje de Cristián Garay, el que le perdonó la vida a Javier Correa luego de darle un codazo a Matías Zaldivia.

Un histórico azul, Cristián Castañeda, reacciona a las declaraciones de Arturo Vidal, el que suelto de cuerpo afirmó que anuló a Charles Aránguiz.

“Uno es hombre de fútbol, admiré siempre a Arturo Vidal, de su juego, de su irreverencia, pero en el Superclásico me pareció que estaba lesionado, no jugó con chispa, no jugó un gran partido”, afirmó el Scooby en conversación con BOLAVIP.

Castañeda toma aire y no deja una frase para el bronce: “decir que anuló a Charles Aránguiz es puro vender humo”.

En esa misma línea el campeón con los azules en 1994, 95, 99 y 2000 agrega que “la U perdió porque le expulsaron a uno por un error puntual, en once contra once, era más incluso la U, ya en el segundo tiempo fue otra cosa porque no habían piernas y a Charles le faltó un acompañante en el medio”.

Cristián Castañeda no tuvo piedad con Arturo Vidal

No sólo palos para Arturo Vidal: Castañeda apunta a lo que le falta a la U

“A Universidad de Chile le falta un delantero, si no tiene un centrodelantero potente que le pueda devolver una pared a Assadi es difícil ganar algo”, cerró