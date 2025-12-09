Universidad de Chile está lanzada a la búsqueda del reemplazante de Gustavo Álvarez. La salida del DT es inminente, por lo que la directiva estudiantil tiene que encontrar cuanto antes a su sucesor.

Por ello, mira a distintas latitudes en el mercado de fichajes, incluyendo a un entrenador nacido en Europa. Si bien es portugués, ha dirigido una importante cantidad de equipos en Sudamérica durante su carrera.

¿De quién se trata? Según informó ESPN Chile, ese es el caso de Renato Paiva. El estratega de 55 años se encuentra sin club y asoma en el horizonte azul para la temporada 2026.

“¡Renato Paiva aparece en la órbita para la banca de la U! El entrenador portugués, con pasos en Botafogo y Fortaleza, entre otros, es una de las fuertes opciones para reemplazar a Gustavo Álvarez en Universidad de Chile”, se detalló.

De esta manera, se integra a la lista de candidatos a dirigir en la escuadra universitaria. Se sumó a Martín Anselmi, Nicolás Diez y Francisco Meneghini. ¿Quién tomará el desafío?

Renato Paiva está en carpeta de Universidad de Chile. (Foto: Getty Images)

Renato Paiva, en la mira de Universidad de Chile

Cabe consignar que el último elenco dirigido por el DT portugués fue el Fortaleza de Brasil. Se despidió en septiembre de 2025 tras dos meses en el cargo: solo cosechó una victoria en 10 compromisos.

Además, registra pasos por el Benfica B, Independiente del Valle, León de México, Bahía, Toluca y Botafogo. Tiene dos títulos en su palmarés: la Serie A de Ecuador en 2021 y el Campeonato Bahiano en 2023.

