La polémica que desató la barbarie ocurrida el pasado 20 de agosto en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Bochini durante el trascendental encuentro entre Independiente y Universidad de Chile sigue dejando coletazos en el continente.

El contundente fallo de la Conmebol, que otorgó la clasificación de la U a cuartos de final y decretó la descalificación del Rojo, no solo golpeó a los protagonistas directos, sino que también despertó la inquietud de Alianza Lima, club que deberá enfrentar al Romántico Viajero en la siguiente fase.

En ese escenario, la dirigencia del club íntimo decidió fijar posición frente a una resolución que podría llegar a tener consecuencias para su hinchada y la logística de sus próximos compromisos.

En Alianza Lima comentan el fallo que dejó a la U en cuartos de final

Es por esta razón que el presidente de la escuadra incaica, Jorge Zúñiga, conversó con ADN Deportes y no ocultó su punto de vista específico del dictamen del ente rector del fútbol sudamericano.

“Alianza Lima nunca tomó una postura respecto a los lamentables acontecimientos que se suscitaron en Avellaneda. Con respecto al fallo, el tiempo dirá si las sanciones fueron las idóneas”, expresó.

“Sí hay una parte de la resolución de Conmebol que nos afecta, pues no nos permitiría que nuestros hinchas puedan acompañar al equipo cuando juguemos de visitante. Ya hemos disputado ocho partidos de visita y, en todos, la actitud de los hinchas ‘alianzistas’ ha sido respetuosa y no han generado incidentes. Entonces, sí nos afecta, porque somos ajenos a esto”, agregó.

Alianza Lima y U. de Chile se volverán a ver las caras como en los octavos de final de la Copa Libertadores 2010 | FOTO: Archivo

“En el caso de Alianza, el tema de la seguridad se entrega a la Policía Nacional dentro del estadio. Si vamos a pedirles a las autoridades chilenas que nos brinden garantías, porque obviamente hay que tener un resguardo a la luz de los acontecimientos. Hay que evitar que la calentura de una hinchada impida el desarrollo de un evento deportivo”, sentenció.

¿Cuándo será el duelo de ida entre la U y Alianza Lima por la Copa Sudamericana?

El partido de ida entre Alianza Lima y Universidad de Chile se disputará este jueves 18 de septiembre a partir de las 21:30 horas en el Estadio Alejandro Villanueva.