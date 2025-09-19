Alianza Lima y Universidad de Chile protagonizaron el primer duelo de la llave de cuartos de final por la Copa Sudamericana, en la que ambos equipos igualaron sin tantos en el duelo de ida disputado en Perú.

Pensando en lo que será el duelo de vuelta en Chile, el entrenador de Alianza Lima Néstor Gorosito se quejó con todo en conferencia de prensa y señaló que encuentra injusto que el público de su equipo no pueda asistir al duelo de vuelta tras la sanción de la CONMEBOL a la U.

“Es difícil jugar sin público, se lo castiga a Alianza Lima y nosotros no tenemos nada que ver, aboslutamente nada que ver”, partió comentando Gorosito.

En esa misma línea, el DT argentino señala que de forma injusta se le castiga a la hinchada del conjunto peruano, la que no podrá decir presente, al igual que la barra de la Universidad de Chile, en el partido de vuelta en Coquimbo.

Gorosito y su queja por el duelo de vuelta | Foto: Getty Images

“El problema es de la Universidad de Chile, no nuestro y se nos castiga a nosotros sin nuestra gente que ha ido a todas las canchas, no pueda ir, es una lástima”, apunta.

Gorosito pide atención a su equipo para la vuelta

Finalizando, Gorosito remarca en que este duelo de vuelta sin público sin duda que será muy complicado, en la que le hace un brutal llamado de atención a sus dirigidos para estar muy atentos para poder conseguir su clasificación a las semifinales.

“Es un partido que hay que estar muy fuerte de la cabeza, porque salir y estadio vacío es difícil, pero de la misma forma que lo encaramos acá y todo lo que hemos encarado afuera, en el que perdimos dos, empatamos tres y ganamos dos, con la máxima expectativa, la llave está completamente abierta y vamos a buscar el triunfo para clasificar“, cerró.