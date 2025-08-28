Ha pasado más de una semana desde que se desató el infierno en el Estadio Libertadores de América de Buenos Aires, donde Independiente de Avellaneda y Universidad de Chile protagonizaron un partido que tuvo que ser cancelado por incidentes.

Ahora será la CONMEBOL la que tome la decisión sobre quién avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, donde todo indica que serán los azules quienes lo harán e Independiente tendrá que verlo por televisión.

La campaña del Rojo y el periodismo argentino ha sido muy clara: divulgar acusaciones falsas en contra de la U para solidificar la postura de Independiente. Entre esas acusaciones hay violaciones, vejámenes e incluso apuñalados, pero todo es falso.

Siguen las informaciones falsas en Argentina. Foto: Photosport

Si bien no hay nada que evidencie las viralizaciones de los supuestos vejámenes de hinchas azules en Argentina, la periodista Morena Beltrán en ESPN se encargó de echarle más leña al fuego: “Después se van descubriendo nuevos testimonios de empleados, de gente que sufrió… por ahí no se veía en la tribuna”, dijo.

“Sufrió algunas situaciones que rozan lo inhumano”, complementó sobre los testimonios falsos de que hinchas azules habrían violado a una mujer, hicieron beber orina a empleados de Independiente y la guinda de la torta: una embarazada que sufrió un aborto espontáneo por una bomba de ruido.

Así las cosas, al otro lado de la cordillera está desatada la campaña para enlodar a Universidad de Chile y no tomar responsabilidad por la nula capacidad de Independiente para organizar un compromiso de alta complejidad como sí lo hizo Racing Club un día antes con Peñarol.

Hay programación en Copa Sudamericana

La CONMEBOL ya programó los cuartos de final de la Copa Sudamericana y, en caso de que la U avance, deberá enfrentar a Alianza Lima en Perú el 18 de septiembre y la revancha en Chile una semana más tarde.