Universidad de Chile dejó la llave de semifinales de Copa CONMEBOL Sudamericana abierta en el día de ayer, toda vez que los azules consiguieron un agónico empate ante Lanús de Argentina y ahora deberán definir la serie en Buenos Aires.

El compromiso arrancó favorable para los azules, pero una ráfaga de buen fútbol de Lanús puso en ventaja a los trasandinos rápidamente por 2-0, resultado que se mantendría hasta bien entrado el segundo tiempo.

Lucas di Yorio descontó tras un fallo del arquero de Lanús y, cuando parecía que estaba todo perdido y que la U se quedaría con una derrota, apareció el penal que le dio vida a los azules en el minuto 94 y que Charles Aránguiz intercambió por gol.

Charles Aránguiz, nuevamente, fue el héroe azul. | Foto: Photosport

La jugada fue discutida por los jugadores de Lanús e incluso el jugador Carlos Isquierdoz declaró que todo fue montado por Anderson Daronco, situación que no le gustó a Nicolás Peric quien le respondió con ironía: “Bueno, un árbitro que cumple sus promesas habla bien de él”, dijo en ESPN Chile.

Peric no se compra el llanto trasandino y asegura que las declaraciones de Lanús son para condicionar la vuelta en Buenos Aires: “Está perfecto, es parte de porque la semana que viene… se las sabe por libro”, aseguró.

Ahora, Universidad de Chile tendrá una dura batalla la próxima semana cuando tenga que enfrentar a Lanús en Buenos Aires con todo el estadio en contra y sin la presencia de sus hinchas en las tribunas.

La U no tiene descanso

Universidad de Chile no tiene descanso y este domingo 26 de octubre tiene que presentarse en el Claro Arena para disputar el Clásico Universitario frente a Universidad Católica, duelo válido por la Fecha 25 de la Liga de Primera 2025.