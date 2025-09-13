Universidad de Chile tiene la mente puesta en la Supercopa del fútbol chileno ante Colo Colo este domingo, pero es cierto que también mira de reojo lo que va a suceder el próximo jueves 18 de septiembre en Perú.

Los azules tienen que enfrentar a Alianza Lima por los cuartos de final de la Copa Sudamericana y buscarán sacar un resultado que les permita afrontar la revancha en Coquimbo con un poco más de tranquilidad.

La U juega el jueves por Sudamericana. | Foto: Photosport

Eso sí, los azules deberán no solo cuidarse del buen juego que ha exhibido el cuadro peruano durante la temporada, sino que también del árbitro brasileño que fue designado para impartir justicia en el encuentro.

Se trata de Ramón Abatti, quien cuenta con un infernal registro: en los 109 partidos que ha dirigido en la Primera División de Brasil, ha sacado 510 tarjetas amarillas, 24 tarjetas rojas y otras 9 amarillas que, a la postre, terminaron siendo expulsión.

Así las cosas, los azules tendrán que tener mucho ojo con no pasarse con el juego brusco o las jugadas al límite, ya que el historial de Abatti da cuenta de que no perdonará y repartirá tarjetas amarillas que pueden condicionar el trámite del partido para los dirigidos por Gustavo Álvarez.

¿Cuándo juega la U vs. Alianza?

Universidad de Chile enfrentará el próximo jueves 18 de septiembre a Alianza Lima en tierras peruanas, mientras que la revancha está pactada para el jueves 25 del mismo mes en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.