No todo es el primer equipo. En Universidad de Chile saben que el futuro del club se juega en el Fútbol Formativo, y las buenas noticias no paran de llegar desde el Centro Deportivo Azul (CDA), que se enfoca en potenciar a sus nuevas figuras.

En las próximas semanas, el mundo del fútbol pondrá sus ojos en el Mundial Sub 17. Este torneo es conocido por ser la “gran vitrina” donde los principales ojeadores de Europa buscan a las estrellas del mañana, y tener un representante allí es un lujo para cualquier institución.

Y en esa vitrina, el Romántico Viajero tendrá un representante directo. Una de las “joyas” de la cantera azul, que ha destacado en las divisiones inferiores, recibió el llamado que todo jugador sueña: fue nominado por la selección de Venezuela para disputar el certamen.

Andrés Bolaño dirá presente en el Mundial Sub 17

Se trata del joven extremo venezolano Andrés Bolaños. El jugador, figura de la categoría de Proyección, fue confirmado por el cuerpo técnico de la selección “Vinotinto” Sub 17 para ser parte de la nómina final que disputará el Mundial.

En la U le ponen todas sus fichas a Andrés Bolaño | FOTO: Universidad de Chile

Con talento, velocidad y olfato goleador, el extremo derecho ya sabe lo que es vestir la camiseta de su país: en su momento fue convocado a la Sub-15 de Venezuela por Oswaldo Vizcarrondo.

Ahora, el llanero apuntará a lo más alto: mostrarse al Mundo en la vitrina más importante del fútbol juvenil.

