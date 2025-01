En Universidad de Chile se ilusionan con la llegada del delantero argentino Rodrigo Contreras, que viene de tener una brillante temporada con la camiseta de Everton de Viña del Mar.

El nacido en Tucumán arriba al Centro Deportivo Azul (CDA) con una clara misión: hacer olvidar el deslucido paso del uruguayo Cristián Palacios y el argentino Luciano Pons.

Además, el traspaso del atacante de 29 años no es solo un fichaje más, sino que representa la culminación de uno de los grandes deseos del propio futbolista: vestir la camiseta del Bulla.

Hace algunos años, Rodrigo Contreras ya confesaba su amor por la U

Y es que cuando corría el año 2023, el en ese entonces ariete de Deportes Antofagasta tuvo que enfrentar al Romántico Viajero y desde ahí quedó maravillado con la fanaticada de Los de Abajo.

“Todo surgió ese año en un partido que les ganamos 4-0 con Antofagasta, me gustó mucho su hinchada. Esa vez había 20 mil personas de la U en Antofagasta y, pese a que iban perdiendo por goleada, la gente seguía cantando y seguía alentando. Todo eso a pesar de que no pasaban por un buen momento”, recordó en una entrevista al medio AS Chile.

Rodrigo Contreras se enamoró del fanatismo de los hinchas de la U | FOTO: Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport

“Eso marca el fanatismo que tiene la gente de la U y la pasión que demuestran en cada partido”, cerró.

Los números de Rodrigo Contreras en Everton de Viña del Mar

Desde su arribo a los Ruletoros, el centrodelantero Rodrigo Contreras supo convertir 17 goles y aportar con cinco asistencias en 29 partidos oficiales disputados.