Universidad de Chile se juega el paso a semifinales de la Copa Sudamericana en su partido frente Alianza Lima que se jugará este jueves a las 21:30 en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, sin público debido a la sanción que pesa sobre el club universitario.

Los Azules se hospedaron en el Hotel Diego de Almagro de La Serena. En ese mismo lugar se hizo un banderazo en la noche del miércoles, en el cual los hinchas le entregaron su respaldo al plantel que dirige Gustavo Álvarez.

Tras el banderazo llegó Carabineros a dispersar a la gente que se acercó al hotel y después de aquello, tras circunstancias que aún se están investigando, se produjo un incendio que afortunadamente no pasó a mayores, debido a que fue controlado por bomberos.

Para este jueves, Universidad de Chile se traslada desde el hotel al Francisco Sánchez Rumoroso tras un gran operativo policial, que incluye la escolta de vehículos de Carabineros, incluso con la presencia del Guanaco.

En la salida, fanáticos en total tranquilidad esperaban la salida del equipo rumbo al recinto.

El bus de Universidad de Chile que irá con destino al Francisco Sánchez Rumoroso. (Foto: BOLAVIP)

Sin hinchas en el estadio

Los jugadores de la U jugarán sin público en el Coquimbo, en un partido donde sólo pueden asistir las delegaciones de ambos clubes, la prensa y funcionarios de Conmebol.

De todas formas, la hinchada de la U se hizo presente en la previa en la Cuarta Región, mostrando su incondicional apoyo a un equipo que busca volver a sus grandes participaciones internacionales.