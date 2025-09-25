Universidad de Chile afrontará el duelo más importante del año: la revancha ante Alianza Lima por los cuartos de final de Copa Sudamericana. Tras el 0-0 del partido de ida, el cuadro azul definirá la llave en calidad de local.

Ante ello, Juan Cristóbal Guarello analizó el compromiso de vuelta en los micrófonos de Radio Agricultura y entregó las claves para el conjunto laico. ¿Qué debe hacer para conseguir la clasificación?

El periodista hizo hincapié en la necesidad de ver la mejor versión de Javier Altamirano. Para él, gran parte del funcionamiento ofensivo pasará por los pies del volante zurdo.

“El partido tiene que ser a ras de piso, con circulación. Va a tener que ser mucho más agresivo (Javier) Altamirano, porque sabemos que (Lucas) Assadi lo es. Por las bandas, ahí tiene que ganar la U”, comentó.

En dicha línea, también lanzó: “Esas apariciones de (Fabián) Hormazábal como volante ofensivo de sorpresa, rompiendo líneas… Y ese (Matías) Sepúlveda, si va a desbordar o ganar el centro no lo va a ganar (Nicolás) Guerra“.

“Pero con la diagonal hacia el centro para buscar el perfil de remate, como hizo contra Colo Colo, ahí puede sorprender. Puede romper un esquema defensivo“, concluyó.

Juan Cristóbal Guarello le pidió agresividad a Javier Altamirano en el duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima. (Photosport)

Cuándo juega Universidad de Chile ante Alianza Lima

Dicho encuentro, válido por la revancha de los cuartos de final de Copa Sudamericana, se disputará este jueves 25 de septiembre. Será desde las 21:30 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso.