Este jueves 25 de septiembre, Universidad de Chile afronta una jornada decisiva en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, donde recibirá a Alianza Lima por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras el empate 0-0 en la ida disputada en el Estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute, todo se definirá en la ciudad de Coquimbo.

El duelo entre los azules y los íntimos se jugará a puertas cerradas, debido a un castigo impuesto por Conmebol tras incidentes ante Independiente en Avellaneda. Por lo tanto, la U deberá imponerse solo con su fútbol y concentración, sin el apoyo de su hinchada.

En el horizonte aparece Lanús, un rival que dejó en el camino a Fluminense, uno de los grandes candidatos al título. Superar a Alianza Lima abriría la posibilidad de enfrentar al equipo argentino en la semifinal, con la ilusión de seguir avanzando en el torneo continental.

Los escenarios según el resultado de la U vs. Alianza Lima

Si la U gana por cualquier resultado: Clasificará a la semifinal de la Copa Sudamericana y enfrentará a Lanús por un paso a la gran final del certamen.

Si la U empata: Al término de los 90 minutos, no habrá tiempo extra y la definición será en una tanda de penales, según el Manual de Clubes 2025 de Conmebol.

La U quiere seguir en carrera en la Sudamericana | FOTO: Joel Alonzo/Photosport

Si la U pierde: Los azules quedarán eliminados de toda competencia internacional.

¿A qué hora es el partido entre la U y Alianza Lima?

Dicho encuentro se disputará este jueves 25 de septiembre a partir de las 21:30 horas de Chile, en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso, Coquimbo.