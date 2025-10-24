Es casi imposible disociar la imagen de Johnny Herrera de la camiseta de Universidad de Chile. Símbolo, capitán, multicampeón y uno de los máximos ídolos de la historia azul, su identidad parece fundida con el Romántico Viajero.

Su defensa apasionada del club laico, tanto dentro como fuera de la cancha, lo convirtió en un referente indiscutido para millones de hinchas bullangueros.

Sin embargo, como toda historia tiene un comienzo, la del “Samurái Azul” como fanático del fútbol no partió directamente al cuadro laico.

Un joven Johnny Herrera vistiendo la camiseta de la U | FOTO: Archivo

Johnny Herrera y su fanatismo por Malleco

En una reveladora entrevista concedida al diario La Cuarta, el propio Herrera desenterró un capítulo desconocido de su adolescencia en Angol, su ciudad natal en el sur de Chile, confesando que antes de que la U se apoderara de su corazón, su pasión estaba depositada en otro escudo.

La sorpresa no fue solo el nombre del club, sino el nivel de compromiso que Herrera admitió tener en esa época de su vida.

“Fui hincha de Malleco, iba a la barra. A ‘Los de Acá’. Eso cien por ciento“, expresó el ahora panelista de Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

Esta inesperada confesión ofrece una mirada íntima a los orígenes de Herrera, mucho antes de convertirse en leyenda universitaria

