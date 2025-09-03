Universidad de Chile vive un complejo momento de la mano de Gustavo Álvarez. Tras la caída ante el archirrival, los azules comenzaron a decirle adiós al título en la Liga de Primera 2025.

Es que la distancia con Coquimbo Unido es innegable: el elenco aurinegro tiene 15 puntos de ventaja. Eso supone que el conjunto laico debe alcanzar una utopía y enmendar el camino para coronarse campeón.

Ante ello, el DT de los azules ha sido apuntado como uno de los principales responsables. La presión sobre él es evidente: así quedó demostrado en su última conferencia de prensa.

Luego de ser derrotado por Colo Colo, el estratega argentino tuvo un intenso intercambio de conceptos con un periodista. Un fiel reflejo de las explicaciones que ha tenido que dar en esta irregular campaña.

Consultado sobre si el año se acabó, lanzó: “Hay que ser muy cuidadoso con los análisis. También dije que me parece que este club no puede estar 9 años sin salir campeón. Algo pasa. Si se repiten patrones, hay que analizar por qué“.

En dicha línea, agregó: “Yo llevo 2 años en el club, me hago cargo de estos 2 años. Pero hay 7 anteriores con los mismos resultados. Para tener resultados distintos, hay que hacer cosas diferentes”.

Gustavo Álvarez no vive el mejor de sus meses en Universidad de Chile. No la ha pasado bien. (Photosport)

El irregular momento de Universidad de Chile

Finalmente, el director técnico se desmarcó de los años de sufrimiento del club y puso énfasis en lo realizado esta temporada. Para él, ha sido óptimo, aunque no se conforma con lo hecho.

“En Copa Chile estábamos al debe, porque hay que ser justos con los análisis. Pero porque ahora tenemos 15 puntos (de distancia), ¿se tira todo a la basura? No“, expresó.

“Me parece que hasta aquí tuvimos muy buen desempeño internacional. En el torneo tenemos esta diferencia y en Copa Chile estuvimos al debe. Ese es el análisis que hago“, cerró.

La tensa respuesta de Gustavo Álvarez