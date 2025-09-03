Universidad de Chile espera por la CONMEBOL para conocer sus castigos tras los hechos de violencia contra Independiente de Avellaneda. Los azules tendrán que tener un antecedente sobre la mesa.

¿Cuál? No es primera vez que el elenco bonaerense se ve envuelto en una polémica de estas proporciones en Copa Sudamericana. Hace 15 años, dicho club fue ayudado para no ser castigado tras una insólita agresión.

El 19 de octubre de 2010, en plena disputa de octavos de final del certamen continental, un hincha de Independiente se desató. Sin pensarlo dos veces, lanzó una piedra contra el portero titular de Defensor Sporting.

El proyectil le llegó en la cabeza a Martín Silva, provocándole un profuso sangrado. ¿De dónde salió el objeto contundente? De la Tribuna Pavoni Baja del Estadio Libertadores de América.

Sí: de la misma bandeja inferior que tuvo problemas con la barra de U. de Chile. No obstante, en aquella ocasión, las autoridades hicieron caso omiso a la cobarde agresión contra el rival.

Es más, el fanático en cuestión se ganó los aplausos mientras el juez del encuentro, Wilson Seneme, no hizo más que esperar que el guardavallas estuviera en óptimas condiciones para reanudar el duelo.

Fueron 15 minutos en los que el arquero fue atendido por los médicos del elenco uruguayo. ¿Castigos? Ninguno. Finalmente, se escondió la evidencia e Independiente ganó tal encuentro 4-2 para avanzar de ronda. Impunidad total.

En 2010, Independiente de Avellaneda zafó de un duro castigo… Ojo ahí, Universidad de Chile.

Universidad de Chile espera sanción en la CONMEBOL

Cabe destacar que los azules ya tuvieron su audiencia presencial para defenderse ante la entidad regidora del fútbol sudamericano. Por el momento, no hay información sobre cuándo estará disponible el fallo. Es cuestión de tiempo.