Universidad de Chile hoy se juega su gran chance de poder decir presente en una final continental, en la que los ‘Azules’ se enfrentarán ante Lanús en el duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana, llave que hoy está igualada a dos tantos.

Para este partido de vuelta que se disputará en Argentina, el árbitro de este compromiso será el venezolano Alexis Herrera, nombre que no parece ser muy grato para los equipos chilenos.

¿La razón? el juez venezolano tiene un historial para el olvido dirigiendo a equipos chilenos, situación que sin duda pone en alerta a la Univerisdad de Chile, en la que esperan que el arbitraje no influya en este duelo tan importante.

El historial negativo de Herrera con equipos chilenos

El árbitro de 35 años ha dirigido en 12 oportunidades a equipos chilenos o la Selección Chilena, en la que registra tan solo 1 victoria, 4 empates y 7 derrotas, una cifra que preocupa.

El único triunfo que dirigió Alexis Herrera a un equipo chileno fue precisamente a la Selección Chilena, en la victoria por 3-2 ante Bolivia en La Paz dentro de las Eliminatorias de Qatar 2022.

El único triunfo de Herrera dirigiendo a Chile | Foto: Getty Images

La última vez de Herrera con Chile fue también con el equipo de todos, en un duelo que tuvo grandes polémicas en las últimas Eliminatorias, en la que ‘La Roja’ cayó por 3-0 ante Brasil.

En dicho encuentro, el árbitro tuvo un actuación para el olvido: expulsó a Guillermo Maripán de forma equivocada, decisión que fue corroborada por el VAR y le perdonó una tarjeta roja clara a Casemiro tras un duro planchazo a Felipe Loyola.

De esta forma, el historial de Herrera con los clubes chilenos es muy poco alentador, algo que genera mucha preocupación dentro de la Universidad de Chile, en la que esperan que el juez no incida en el resultado de esta serie con Lanús.

El historial de Herrera con equipos chilenos