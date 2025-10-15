Universidad de Chile recibió una dura noticia para lo que es la recta final de la temporada 2025 y que trata sobre el Estadio Nacional, recinto en donde habitualmente ejerce su localía, por la que recibió una pésima noticia en las últimas horas.

Desde la ANFP programaron en las últimas horas lo que son las fechas 26 y 27 de la Liga de Primera, en la que dentro de estas se le entregó una importante noticia al hincha azul.

En su duelo de local ante Deportes Limache por la fecha 27°, la Univerisdad de Chile no podrá utilizar el Estadio Nacional para dicho encuentro y ejercerá su localía en el Estadio Santa Laura el domingo 9 de noviembre a las 17:30 horas.

¿Por qué no está disponible el Nacional?: el recinto de Ñuñoa no estará apto para este duelo, debido a que el 11 y 12 del mismo mes está programado el concierto de la cantante británica, Dua Lipa.

Pero este no es el único mazazo para el hincha azul, ya que el Coliseo de Ñuñoa tampoco podrá estar disponible para lo que será el último duelo de la U en condición de local por el torneo nacional ante Coquimbo Unido.

El último duelo de la U en el Nacional sería ante Everton | Foto: Photosport

El duelo entre ‘Azules’ y ‘Piratas’ si bien aún no tiene programación, está pactado para el último fin de semana del mes de noviembre, fecha en la que el Estadio Nacional tampoco estará disponible para la U.

¿La razón?: la Teletón tendrá su show de cierre el sábado 29 de noviembre en el recinto de Ñuñoa, por lo que se descarta por completo para los ‘Azules’ el poder ocupar el Estadio Nacional.

El último duelo de la U en el Estadio Nacional

Ante este escenario, a la Universidad de Chile le restarían dos encuentros dentro del Estadio Nacional en esta temporada, en la que el primero de estos será el partido de ida por las semifinales de la Copa Sudamericana ante Lanús el jueves 23 de octubre a las 19:00 horas.

El último duelo de la U en el Estadio Nacional está programado para el miércoles 5 de noviembre a las 20:00 horas ante Everton de Viña del Mar, duelo pendiente por la fecha 21.