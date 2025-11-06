Universidad de Chile mira de reojo el mercado de fichajes. En la previa del cierre de la temporada, la escuadra laica tiene que definir importantes movimientos en el plantel profesional.

Uno de ellos, será resolver la situación de Felipe Salomoni. El lateral izquierdo arribó a préstamo a mediados de 2025 con un importante detalle: el club tiene una cláusula de compra sobre él.

¿Por cuánto dinero? Según información recabada por BOLAVIP Chile, luego de pactar la cesión con Guaraní, el conjunto estudiantil acordó que la adquisición del pase puede ser ejecutada en tres tramos con distintos precios.

El primer plazo está fijado para fines de esta campaña. En caso de que Azul Azul haga efectiva la operación en dicho lapso, tendrá que pagar 600 mil dólares por el 80% de la carta del zaguero argentino.

Universidad de Chile tiene tres tramos para poder comprar a Felipe Salomoni. (Imagen: Photosport)

Si deja pasar dicha oportunidad, Universidad de Chile tendrá que esperar hasta junio de 2026 para utilizar la cláusula en cuestión. En dicho periodo, el costo asciende a 700 mil USD por el mismo porcentaje mencionado.

Y, finalmente, si los azules deciden extender el préstamo por seis meses más (como está estipulado), podrán comprar al zurdo en diciembre de 2026. El monto a abonar en dicho momento serán 850 mil dólares.

El 2025 de Felipe Salomoni en Universidad de Chile

Desde su llegada a la institución, el formado en River Plate ha jugado un total de 18 compromisos con la camiseta azul. En ellos, ha logrado anotar un gol y aportar con dos asistencias.

En resumen: