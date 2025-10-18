Universidad de Chile se prepara para tomar una importante decisión: debe resolver el futuro de Lucas Di Yorio. Si el cuadro laico quiere quedarse con él, tendrá que abonar una importante cifra.

Debido a que el jugador en cuestión concluye su préstamo a fines de 2025, la cúpula de Azul Azul tendrá que responder a la incógnita: ¿hay disposición a ejecutar la opción de compra que se posee sobre él?

Una duda que ronda en los universitarios, más considerando el monto que hay que depositarle a Athletico Paranaense por el pase del goleador. Se trata de una inversión de proporciones.

Según información recabada por BOLAVIP Chile, el precio del 100% de la carta de Lucas Di Yorio es de 2,5 millones de dólares. Dicho costo se estableció entre equipos al momento de cerrar el acuerdo por su cesión.

No obstante, hay un margen de negociación. Cabe destacar que el elenco brasileño lo adquirió por 2,2 millones USD, por lo que su dirigencia quiere, al menos, recuperar lo gastado.

¿Se mantendrá en Universidad de Chile? Por el momento, el club no se ha contactado con su entorno para conversar su eventual continuidad. Una novela que aún está en pañales.

Universidad de Chile debe realizar una importante inversión si quiere quedarse con Lucas Di Yorio. (Photosport)

El 2025 de Lucas Di Yorio en Universidad de Chile

Desde su arribo al Centro Deportivo Azul, el crack trasandino ha disputado un total de 34 enfrentamientos. En dichos compromisos, pudo convertir 12 goles y entregar una asistencia.