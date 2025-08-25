Universidad de Chile y sus hinchas dieron vuelta la página de lo que fue la trágica jornada de Copa Sudamericana el pasado miércoles, donde varios hinchas azules recibieron una cobarde agresión por parte de fanáticos de Independiente de Avellaneda.

El cuadro azul no solo debe concentrarse en lo futbolístico, donde este domingo visitarán a Colo Colo en el Estadio Monumental en lo que será una nueva versión del Superclásico del fútbol chileno, sino que también en lo que suceda en la CONMEBOL.

La U espera ansiosamente el fallo de la CONMEBOL. | Foto: Photosport

El ente rector del fútbol sudamericano ahora tiene que decidir qué sucederá con la llave de octavos de final entre chilenos y argentinos, donde todo apunta que ambos recibirán fuertes sanciones, pero será la U quien acceda a los cuartos de final del torneo sudamericano.

Gastón Edul, cuestionado periodista y operador en el fútbol argentino, entregó en TyC el día en que CONMEBOL dará a conocer los castigos: “Va a salir en diez días aproximadamente. CONMEBOL ya escuchó ambos descargos”, dijo.

Así las cosas, el fallo de la CONMEBOL sobre lo sucedido en Avellaneda y quién avanzará a los cuartos de final de la Copa Sudamericana para enfrentar a Alianza Lima podría estar a mediados de la próxima semana para ponerle punto final a un episodio negro dentro del fútbol sudamericano.

Deportivamente, la U estaba clasificando en Sudamericana

Dentro de la cancha, Universidad de Chile derrotó a Independiente de Avellaneda por 1-0 en Santiago, mientras que en Buenos Aires el compromiso estaba 1-1 hasta su cancelación y era la U quien se estaba metiendo a la siguiente fase.