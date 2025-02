No solamente el plantel masculino de Universidad de Chile hace noticia en los últimos días, pues la rama femenina del León anunció con bombos y platillos la llegada de un nuevo refuerzo. ¿De quién se trata?

La experimentada defensora Su Helen Galaz, es la flamante cara nueva que tendrán las Chunchas para un 2025 cargado de nuevos desafíos.

La verdad es que el arribo de jugadora de la Selección Chilena al elenco universitario tiene un motivo especial para ella. ¿La razón? Ya que podrá cumplir un sueño personal y familiar que tenía durante varios años.

Su Helen Galaz estampando su firma en la U | FOTO: Instagram

Su Helen Galaz y su emoción al ser nueva jugadora de Universidad de Chile

En una entrevista con Primera Ronda TV, la futbolista de 32 años confesó lo que hizo al enterarse de su fichaje en la U. ¿Qué pasó? Segundos después, Galaz no aguantó y rompió en llanto al recordar a su fallecido padre.

“Cuando le dije que sí a la U fui al cementerio y le conté a mi papá… Fui con la Marce, ella me acompañó, le dije a mi papá: cumplí el sueño que teníamos todos, que era jugar por la U. Este año lo voy a hacer”, aseveró.

Además, la oriunda de Algarrobo reveló que “me lo imaginé tocando el bombo, porque él en el club de donde era, de Algarrobo, tocaba el bombo. Entonces me lo imaginé tocando el bombo”

“Cuando me anunciaron en la U hubo personas de Algarrobo que me comentaron ‘tu papá está ahí feliz tocando el bombo’. Y así me lo imaginé yo. Estoy feliz y sé que él también lo está”, cerró Galáz.

Mira el emotivo momento de Su Helen Galaz al fichar en la U: