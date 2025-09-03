Universidad de Chile está a la espera del fallo CONMEBOL tras su escándalo contra Independiente de Avellaneda. Los azules están expectantes sobre el informe final de las autoridades.

A pesar de que trascendió que el conjunto universitario accederá a cuartos de final de Copa Sudamericana, aún hay un punto por aclarar: ¿Cuál será el castigo contra la hinchada laica?

Según indican desde Perú, será lapidario. Al menos, así lo informó el periodista Enrique de La Rosa en el programa Al Ángulo de Movistar Deportes: entregó detalles sobre la inminente sentencia.

“La información es que van a fallar el jueves. Todo indica que U. de Chile clasificará. Todavía no es oficial, no lo podemos confirmar, pero la información y todo se está moviendo para que juegue Alianza Lima contra U. de Chile”, lanzó.

En dicha línea, agregó: “También me dijeron que el partido de la U. de Chile sería sin público allá, sin visitantes en Lima, creo que los van a sancionar con 2 años sin público al club chileno“.

Tras puntualizar en el castigo en condición de visitante, concluyó asegurando: “Me dijeron que, en caso de que sea clasificado, U. de Chile escogió jugar en Coquimbo, en el norte chico de Chile para 18.500 espectadores“.

La hinchada de Universidad de Chile recibiría feroz castigo por los incidentes contra Independiente. (Getty)

La otra sanción contra Universidad de Chile

Cabe destacar que además del inminente castigo CONMEBOL, la hinchada de los azules quedó con prohibición de ingreso a los estadios de la Provincia de Buenos Aires hasta fines de 2027. Así lo determinó la APREVIDE.