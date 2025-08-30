Universidad de Chile le puede dar el golpe de gracia a Colo Colo este domingo en el Superclásico, toda vez que los azules llegan como uno de los animadores del Campeonato Nacional 2025 y los albos han tenido una temporada para el olvido.

La fe de los hinchas azules está puesta en Lucas Assadi, jugador formado en las inferiores de la U que en el último tiempo se ha transformado en una pieza clave en el equipo que dirige el argentino Gustavo Álvarez.

Lucas Assadi vive un gran presente en Universidad de Chile. | Foto: Photosport

José ‘Pepe’ Ormazábal, histórico relator azul, aplaudió el nivel de Assadi y aprovechó de barrer el piso con Gustavo Álvarez: “Súper bien, lo único que uno lamenta es que Álvarez lo haya tenido tanto tiempo en el congelador. Es un gran logro de él de imponerse, porque no olvidemos que el DT no lo citaba ni a la banca en su momento”, dijo en diálogo con Bolavip Chile.

Sobre las declaraciones del propio Assadi diciendo que se siente importante en el equipo, Ormazábal reflexiona diciendo que “Es perfecto que se sienta ídolo, figura e importante dentro del equipo. Es mérito de él, yo no le tiro muchas flores a Álvarez porque él fue quien tenía congelado a Lucas”.

En el cierre, anticipa lo que pueda pasar en el Superclásico y hace un llamado a la U para enterrar a su archirrival: “Es una gran oportunidad para darle el mazazo final a Colo Colo. Cuándo va a tener otra oportunidad de arrasar con el rival… es ahora en este partido”, cerró.

¿Cuándo se juega el Superclásico?

El cuadro universitario saltará a la cancha del Estadio Monumental para enfrentar a Colo Colo este domingo 31 de agosto a las 3 de la tarde, duelo válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.