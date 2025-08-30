El Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile está a la vuelta de la esquina, toda vez que albos y azules mañana se medirán en el Estadio Monumental por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.

La dupla técnica conformada por Hugo González y Luis Pérez en el Cacique buscará cerrar su breve paso por la banca con un triunfo, donde en el mediocampo apostarían por la presencia de Vicente Pizarro como un titular fijo.

Ningunean a Vicente Pizarro. | Foto: Photosport

El formado en las inferiores del Cacique, eso sí, no llena el paladar de Rafael Olarra. El ex jugador de la U hizo eco de las palabras en el estudio que decían que ‘Vicho’ sobresale en el mediocampo albo: “Sobresale… ¿de verdad sobresale? Es un jugador correcto, pero no sobresale. Seamos honestos”, dijo en ESPN Chile.

En esa línea, Olarra cree que lo que el Cacique necesita en la zona media de la cancha es “Un jugador que aparezca, que sea preponderante y Colo Colo no está jugando a nada en ese mediocampo”.

Palabras más, palabras menos, lo cierto es que Vicente Pizarro sería de la partida este domingo en el Superclásico donde Colo Colo necesita con urgencia los tres puntos si quiere clasificar a copas internacionales la próxima temporada, mientras que la U los necesita para no perderle pisada a Coquimbo Unido.

Superclásico, día y hora

El compromiso arrancará a las 3 de la tarde de este domingo 31 de agosto en el Estadio Monumental, duelo válido por la Fecha 22 del Campeonato Nacional 2025.