Universidad de Chile vuelve mañana a un campo de juego tras el desastre de Avellaneda la semana pasada, donde la CONMEBOL tendrá que decidir en el escritorio si los azules avanzan o no a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

El rival de al frente no será nada fácil y en un lugar donde a los azules históricamente les ha costado de sobremanera: Colo Colo en el Estadio Monumental, rival que viene por el piso y ha tenido un año para el olvido.

En la línea del Superclásico, Diego Rivarola advirtió en ESPN Chile a Gustavo Álvarez sobre las necesidades azules: “Yo creo que la U tiene más necesidad de puntos que futbolísticos. Futbolísticamente, Álvarez ya le dio un sello a esta U que por momentos se manifiesta más que otros, claramente”.

La U buscará los tres puntos ante su archirrival. | Foto: Photosport

“Ahora, lo que necesita es puntos. Puedes jugar bien, pero si no empiezas a ganar como le está pasando a la U Coquimbo se empieza a ir y ahí ya no importa mucho el sello por decirlo de una forma”, dijo.

Para Rivarola, la clave es insistir en la idea y que los resultados se le empiecen a dar al cuadro azul: “El sello lo tiene y lo tiene que seguir manifestando en partidos como este y ganar”, complementó en el cierre.

Cabe recordar que este sábado jugará Coquimbo Unido ante Huachipato y, en caso de que los piratas logren un triunfo ante los acereros, los azules entrarán a Macul 15 puntos abajo en la tabla de posiciones.

Universidad de Chile en la tabla

Universidad de Chile marcha en el tercer lugar de la tabla de posiciones con 38 puntos, detrás de Palestino con 39 -que ayer venció a Unión La Calera- y el poderoso Coquimbo Unido que ostenta 50 unidades.