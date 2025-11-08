El fútbol femenino chileno continúa dejando huella en Europa. Tras los pasos de referentes como Christiane Endler, varias jugadoras nacionales se han consolidado en ligas extranjeras, mostrando que el talento chileno trasciende fronteras.

En la Liga española, la presencia de futbolistas chilenas ha ido en aumento, y una de las grandes protagonistas es Sonya Keefe, jugadora del Granada, quien se ubica entre las máximas goleadoras del campeonato y ha llamado la atención de clubes y medios especializados.

El gran rendimiento de la “Bombardera”, como la apodan, no solo potencia su proyección individual, sino que también inspira a nuevas generaciones de futbolistas chilenas a perseguir sus sueños de profesionalismo en el extranjero.

En su paso por Las Leonas, Sonya Keefe dejó gratos recuerdos | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

Sonya Keefe no olvida sus raíces en la U

En una entrevista con el diario Marca, la oriunda de Quinta Normal recordó con especial cariño su exitoso paso por Universidad de Chile.

“Para mí jugar en la U fue muy especial porque soy hincha del equipo desde pequeña, así que siempre noté que la afición se sentía representada conmigo”, confesó la seleccionada chilena.

“Los periodistas que comentaban los partidos eran súper entretenidos y tan pronto se ponían a cantar como ponían apodos a las jugadoras. A mí me pusieron el de ‘Bombardera’ por marcar muchos goles, ser la delantera de la ‘U’ y llevar el ‘9’ a la espalda”, agregó.

Su historia combina esfuerzo, pasión y orgullo por sus raíces, y hoy, desde España, la Bombardera sigue buscando dejar el nombre de Chile y la U en lo más alto del fútbol femenino internacional.

En síntesis…

Sonya Keefe, delantera chilena apodada “La Bombardera”, atraviesa un brillante momento en España, donde es la tercera máxima goleadora de la Liga.