Escándalo total en la U: PDI allana el CDA y domicilio de Michael Clark por caso Sartor

Este lunes, la Policía de Investigaciones allanó el Centro Deportivo Azul y el domicilio de Michael Clark en el marco de la investigación por el denominado caso Sartor. El procedimiento también incluyó oficinas de Azul Azul y otras sociedades vinculadas al exdirigente de Universidad de Chile.

La diligencia fue solicitada por el fiscal Juan Pablo Araya y autorizada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, contemplando el registro e incautación de material en diversas dependencias, entre ellas el propio CDA. Durante el operativo, funcionarios recopilaron información desde equipos electrónicos y documentación clave para la causa.

Michael Clark contra las cuerdas por caso Sartor (Photosport).

La investigación apunta a eventuales delitos como negociación incompatible, administración desleal, fraude a la Ley de Mercado de Valores y omisión de oferta pública de adquisición de acciones, en hechos que se habrían extendido entre 2016 y 2025.

Según la indagatoria, un grupo de imputados —entre ellos Clark— habría utilizado a Sartor AGF para financiar entidades relacionadas con sus propios intereses, generando conflictos con los aportantes.

Cabe recordar que en noviembre pasado la Comisión para el Mercado Financiero sancionó a varios exdirectores del grupo, aplicando a Clark una multa de 65 mil UF y una inhabilitación de cinco años para ejercer cargos en empresas reguladas.

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El exmandamás de Universidad de Chile dejó la presidencia de Azul Azul hace poco más de una semana, siendo reemplazado por Cecilia Pérez, quien asumió oficialmente el liderazgo de la concesionaria.

En síntesis